Ющенко собирает СНБО
08:09, 07 ноября 2008Политика
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Информация пресс-службы Президента
Сегодня в 12.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщает пресс-служба Президента, на заседание СНБОУ выносятся такие вопросы:
о состоянии выполнения мер, направленных на нормализацию условий жизнедеятельности населения в местностях, объявленных зонами чрезвычайной экологической ситуации;
о Комплексной целевой программе реформирования Службы безопасности Украины;
о выполнении Указа Президента Украины от 20 июля 2007 года № 657 «О решении СНБО от 15 июня 2007 года «О направлениях государственной миграционной политики Украины и безотлагательных мерах по повышению ее эффективности».
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