Тимошенко: кредит МВФ дает надежду...

Выделение Международным валютным фондом кредита Украине в размере 16,4 млрд. долл. дает надежду на стабилизацию банковской системы страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на совещании, посвященном проблемным вопросам строительной отрасли.

“Это (выделение кредита – УНИАН) дает нам надежду, что национальная банковская система будет стабилизирована, что будут поддержаны все возможности банков финансировать реальный сектор экономики. Это дает надежду на стабилизацию курса национальной валюты”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила благодарность Международному валютному фонду и всем странам, которые являются донорами этой международной финансовой организации, за то, что решение о выделении средств было принято оперативно.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса.

В.ЮЩЕНКО сегодня заявил, что первый транш ресурсов МВФ Украина получит в течение ближайших 3-5 дней. Данные ресурсы будут зачислены в валютные резервы Национального банка Украины.