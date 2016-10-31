Рада на этой неделе обратится в ЕП относительно принятия решения о "безвизе" для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что в парламенте создана рабочая группа, которая подготовит обращение в Европарламент с тем, чтобы решение о безвизовом режиме было принято до годовщины начала Евромайдана.

“Я думаю, что мы, если не во вторник, то в четверг сможем совместно выйти на это решение и дать публичное обращение, потому что действительно Украина выполнила весь блок вопросов, который был перед нами поставлен. Ни одна страна не имела столько требований по выполнению безвизового режима, чем это имела Украина”, - подчеркнул Парубий.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

26 сентября комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

23 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что ЕС примет решение о введении безвизового режима с Украиной до саммита Украина-ЕС 24 ноября.