Криль подсчитал, что на Грушевского можно освободить 30 кабинетов

Народный депутат, председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ призывает ограничить количество заместителей министров до четырех.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по его словам, "в свое время премьер Виктор ЯНУКОВИЧ ввел норму, которая разрешает министрам самостоятельно устанавливать количество своих заместителей. Как результат - мы имеем по 9 заместителей у министров транспорта и связи, министра экономики, министра внутренних дел, по 8 у министра по охране окружающей среды и министра труда и социальной политики".

В то же время, напомнил И.КРИЛЬ, в декабре 2007 года нынешний премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО предлагала сократить количество заместителей министров до четырех - один первый заместитель и три заместителя. "Не пора ли премьер-министру, наконец, выполнить хотя бы это свое обещание?", - спросил он.

Как отметил И.КРИЛЬ, заместитель министра в структуре министерства - это секретарь, помощник, водитель, иногда еще и целый штат работников, служебный автомобиль, кабинет, расходы на заработную плату, ремонт, обслуживание, коммунальные услуги и тому подобное.

«Освободив 30 кабинетов заместителей министров и их обслуживающего персонала, можно высвободить целый блок правительственных сооружений на Грушевского. И поверьте мне - на эффективности работы это не скажется. А вот полученные в результате ресурсы можно будет направить на борьбу с кризисными явлениями, которые и спровоцировало правительство с такими раздутыми штатами", - сказал председатель “Единого Центра”.