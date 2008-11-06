Криль подсчитал, что на Грушевского можно освободить 30 кабинетов
Нардеп ждет исполнения обещания
Народный депутат, председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ призывает ограничить количество заместителей министров до четырех.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по его словам, "в свое время премьер Виктор ЯНУКОВИЧ ввел норму, которая разрешает министрам самостоятельно устанавливать количество своих заместителей. Как результат - мы имеем по 9 заместителей у министров транспорта и связи, министра экономики, министра внутренних дел, по 8 у министра по охране окружающей среды и министра труда и социальной политики".
В то же время, напомнил И.КРИЛЬ, в декабре 2007 года нынешний премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО предлагала сократить количество заместителей министров до четырех - один первый заместитель и три заместителя. "Не пора ли премьер-министру, наконец, выполнить хотя бы это свое обещание?", - спросил он.
Как отметил И.КРИЛЬ, заместитель министра в структуре министерства - это секретарь, помощник, водитель, иногда еще и целый штат работников, служебный автомобиль, кабинет, расходы на заработную плату, ремонт, обслуживание, коммунальные услуги и тому подобное.
«Освободив 30 кабинетов заместителей министров и их обслуживающего персонала, можно высвободить целый блок правительственных сооружений на Грушевского. И поверьте мне - на эффективности работы это не скажется. А вот полученные в результате ресурсы можно будет направить на борьбу с кризисными явлениями, которые и спровоцировало правительство с такими раздутыми штатами", - сказал председатель “Единого Центра”.