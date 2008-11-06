Дадут ли Украине ПДЧ в декабре - мнения экспертов

Подавляющее большинство украинских экспертов негативно оценивают возможность принятия на декабрьском саммите НАТО решения о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в Альянсе.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования – экспертного опроса “Основные угрозы и пути обеспечения национальной безопасности Украины”, обнародованные сегодня во время пресс-конференции в УНИАН экспертом Центра социальных исследований “София” Александром ЛЕВЦУНОМ.

Всего были опрошены 25 экспертов.

Среди них 13 экспертов считают, что существует низкая вероятность присоединения Украины к ПДЧ в этом году, 9 экспертов убеждены, что это практически исключено, трое считают, что такая вероятность умеренная. При этом ни один эксперт не высказался за то, что Украина присоединится к ПДЧ.

А.ЛЕВЦУН отметил, что при этом, по мнению ряда экспертов, присоединение Украины к ПДЧ будет способствовать осуществлению реформ в оборонной и политической сферах, выделению ассигнований на оборону в надлежащих объемах, наведению порядка в сфере обороны и национальной безопасности, повышению уровня подготовки военнослужащих.

В то же время, по его словам, среди экспертов нет однозначного отношения к перспективам вступления Украины в НАТО.

А.ЛЕВЦУН отметил, что 11 экспертов негативно относятся к этому, четверо - скорее негативно, шестеро – однозначно положительно, четверо – скорее положительно.

При этом 10 экспертов считают, что существует умеренная вероятность вступления Украины в НАТО, четверо называют такую вероятность значительной, семеро – низкой, а трое экспертов вообще исключают вступление Украины в НАТО.

Среди преимуществ вступления в НАТО (в плане обеспечения национальной безопасности Украины) эксперты указали на такие моменты как предоставление гарантий безопасности как стране-участнице системы коллективной безопасности; снятие или существенное снижение проблемы территориальных домогательств со стороны других государств; выстраивание союзнических связей с США, а также рядом стран, которые относятся к зоне влияния США и тому подобное.

При этом среди негативных последствий вступления Украины в НАТО эксперты назвали обострение отношений с Россией; использование США Украины как инструмента конфронтации с Россией; увеличение риска международного терроризма и тому подобное.

А.ЛЕВЦУН также отметил, что значительная часть экспертов считают, что вступление Украины в Североатлантический альянс возможно в очень отдаленной перспективе.

Нет, по его словам, среди экспертов и однозначного мнения по поводу целесообразности закрепления в Конституции Украины внеблокового статуса нашего государства и проведения политики активного нейтралитета. В частности, 11 экспертов однозначно выступают за закрепление внеблокового статуса, двое – скорее положительно, девятеро – однозначно негативно и двое – скорее негативно.

В свою очередь, президент Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил, что часть экспертов, которые выступают сторонниками атлантического выбора, являются носителями “сателлитарного сознания”.

“Надежда на то, что внешние силы влиятельнее, чем внутренние возможности, надежда на то, что мы не способны на что-то, убедительны с точки зрения безопасности, но не с точки зрения развития”, - сказал он.

При этом, по словам А.ЕРМОЛАЕВА, что касается сторонников идеи внеблокового статуса Украины и нейтралитета, следует помнить, что нейтралитет должен разрабатываться прежде всего как активная политика сильного и влиятельного государства. “По моему мнению, предпосылки для проведения в Украине политики нейтралитета есть, прежде всего потому, что это едва ли не единственная политика, которая позволит провести быстро и эффективно внутренние реформы”, - сказал он.

Опрос проводился со 2 по 20 октября 2008 года. Всего опрошены 25 экспертов, компетентных в вопросах внешней политики, национальной безопасности Украины, – народные депутаты, международники, политологи, общественные деятели. Главный метод опроса – полуформализированное интервью “с глазу на глаз”.