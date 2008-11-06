Регионалы все-таки решили сделать приятное Тимошенко

Народный депутат Украины от Партии регионов Юрий БОЙКО выступает за создание в Верховной Раде коалиции при участии всех фракций.

«Нужно либо проходить выборы и формировать новый парламент, либо принимать решение и делать такую коалицию, которая бы объединяла весь парламент сегодня», - сказал он сегодня в эфире радио «Эра».

Ю.БОЙКО считает, что в сложившейся в государстве ситуации целесообразно отойти на время от принципа разделения парламента на большинство и меньшинство.

«Сегодня ситуация и конструкция, которая есть в Европе, когда есть оппозиция и есть правящая коалиция, для нашей страны в условиях жесткого противостояния двух сторон, она невозможна, особенно в условиях экономического кризиса», - отметил он.

При этом депутат добавил, что скептически относится к декларируемым премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО идеям создания в Верховной Раде единой коалиции.

По словам Ю.БОЙКО, декларируемые Ю.ТИМОШЕНКО позиции зачастую не совпадают с тем, что премьер делает.

«Когда дело доходит до каких-то действий, то с этим очень сложно, она не выполняет своих обещаний», - заявил депутат-регионал.

При этом он выразил уверенность в том, что экономическая ситуация может стабилизироваться только тогда, когда правительство возглавит лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщалось, 19 октября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО призвала фракции Верховной Рады создать коалицию защиты от мирового финансового кризиса.

Она заявила о своей готовности предоставить должности министров представителям всех фракций в случае создания в парламенте единой коалиции.

В сентябре коалиция фракций блоков Юлии Тимошенко и «Нашей Украина - Народная Самооборона» распалась из-за выхода из нее НУ-НС.