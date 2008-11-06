Против кризиса есть лишь одно эффективное средство

Украинская народная партия убеждена, что единственным эффективным методом преодоления последствий экономического кризиса в Украине является целеустремленная поддержка государством национального производителя.

Об этом говорится в обращении УНП к правительству о необходимости поддержки украинского производителя в условиях экономического кризиса, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

В связи с этим УНП требует от правительства "начать действовать по принципу «Покупай украинское!». Среди первоочередных мер УНП предлагает правительству «немедленно внести изменения в Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

УНП констатирует, что «сложная ситуация вызвана не в последнюю очередь протекционизмом правительства импорта товаров, в результате чего отрицательное торговое сальдо приблизилось к отметке 20 млрд. долларов США, а внешний долг по результатам первых трех кварталов 2008 г. превысил 100 млрд. долларов США».

Между тем в УНП убеждены, что стимулируя изготовление и продажу товаров украинского производства, можно в значительной мере ограничить негативные влияния мирового финансового кризиса и предотвратить стагнацию украинской экономики».

Поэтому УНП предлагает Кабмину дополнить постановление о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства определениями: «Отечественный производитель – субъект предпринимательства – резидент, который осуществляет производство товаров, выполняет работы или предоставляет услуги на территории Украины»; «обязать распорядителей государственными средствами закупать лишь товары и услуги, произведенные в Украине, кроме случаев, когда украинская экономика не продуцирует аналогичных продуктов, или же такая мера приведет к созданию искусственных монополий, безотлагательно разработать и принять Правила для действий в таких исключительных случаях»; «запретить государственным и коммунальным предприятиям (в том числе казенным предприятиям, учреждениям и хозяйственным обществам, в уставном капитале которых государственная доля акций (частей, паев) превышает 50%, их дочерним предприятиям, а также предприятиям и хозяйственным обществам, в учредительном капитале которых 50 и более процентов принадлежат государственным, в том числе казенным предприятиям и хозяйственным обществам) покупать легковые автомобили, произведенные не в Украине. Стоимость легковых автомобилей для приобретения такими предприятиями не должна превышать 50 тыс. грн.».

УНП убеждена, что «таким образом государственные средства будут направляться на стимулирование именно национального производителя, а, следовательно, и на сохранение рабочих мест для занятых в производственном секторе украинской экономики, будут способствовать росту объемов продажи именно украинских товаров, что поможет стабилизировать и укрепить национальную валюту».