Ющенко нашел Бессмертному еще одно занятие

Текст указа - на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил заместителя главы Секретариата Президента Романа БЕССМЕРТНОГО председателем Наблюдательного совета Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Текст соответствующего указа главы государства размещен на его официальном сайте. Также Президент поручил председателю Наблюдательного совета внести в месячный срок в установленном порядке предложения относительно его персонального состава.

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