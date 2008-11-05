В декабре Ющенко издаст новый указ о выборах?

14:30, 05 ноября 2008
Политика
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Глава КИУ не исключает этот вариант

Председатель правления Всеукраинской общественной организации “Комитет избирателей Украины” Игорь ПОПОВ не исключает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в декабре издаст новый Указ о внеочередных парламентских выборах.

Такое мнение И.ПОПОВ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Досрочные выборы будут с очень большой достоверностью, однако в ближайший месяц будет идти дискуссия, кто виноват в кризисе, и в ближайший месяц такого указа не будет. Если он и появится, то, возможно, где-то в декабре”, - сказал И.ПОПОВ.

 

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