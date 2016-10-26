Столтенберг выразил готовность провести заседание Совета НАТО-Россия

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал перед началом двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Сейчас мы обсуждаем разные предложения относительно механизма уменьшения рисков, и мы готовы провести новое заседание Совета НАТО - Россия для продолжения этого обсуждения", - заявил генсек НАТО.

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По словам Столтенберга, Альянс и Россия ведут диалог по вопросам, связанным с уменьшением рисков и прозрачностью военной деятельности вдоль наших границ".

"С тех пор, как мы видели значительное увеличение военной деятельности как в море, так и в небе, есть потребность в механизме предотвращения несчастных случаев, мы должны предотвратить их возникновение, но если это произойдет - гарантировать, что это не выйдет из-под контроля и не создаст реально опасную ситуацию", - подчеркнул Столтенберг.