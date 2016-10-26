Экс-замгенсека НАТО ответил на один из "аргументов" Кремля об аннексии Крыма
Экс-замгенсека Североатлантического альянса Александр Вершбоу прокомментировал аргументы Кремля в пользу аннексии Крыма о том, что НАТО якобы намеревалось взять под контроль военную базу РФ в Севастополе.
Он в интервью Deutsche Welle заявил, что таких планов не было точно.
"Утверждение, что НАТО собиралось захватить Севастополь, равно как и истории об этнических чистках или зверствах по отношению к русскоговорящему населению Крыма - все это абсолютные выдумки", - заверил Вершбоу.
Читайте такжеВершбоу называет результаты реализации Минских соглашений неутешительными, но не провальными
Он отметил, что не было ни того, ни другого, а была спецоперация, агрессия России с нелегальным использованием войск, базировавшихся в Севастополе.
"На полуостров были отправлены маленькие зеленые человечки без опознавательных знаков. Впоследствии президент Путин признал: это были россияне, которые фактически совершили государственный переворот на территории Украины", - напомнил экс-замгенсека НАТО.
Ранее спикер Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия в 2014 году аннексировала Крым, испугавшись появления кораблей НАТО в порту Севастополя.