Экс-замгенсека НАТО ответил на один из "аргументов" Кремля об аннексии Крыма

Он в интервью Deutsche Welle заявил, что таких планов не было точно.

"Утверждение, что НАТО собиралось захватить Севастополь, равно как и истории об этнических чистках или зверствах по отношению к русскоговорящему населению Крыма - все это абсолютные выдумки", - заверил Вершбоу.

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Он отметил, что не было ни того, ни другого, а была спецоперация, агрессия России с нелегальным использованием войск, базировавшихся в Севастополе.

"На полуостров были отправлены маленькие зеленые человечки без опознавательных знаков. Впоследствии президент Путин признал: это были россияне, которые фактически совершили государственный переворот на территории Украины", - напомнил экс-замгенсека НАТО.

Ранее спикер Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия в 2014 году аннексировала Крым, испугавшись появления кораблей НАТО в порту Севастополя.