Бютовец требует извинений от Нашей Украины и УНП

Председатель Тернопольского облсовета Михаил МИКОЛЕНКО (БЮТ) требует от депутатов - представителей “Нашей Украины” и Украинской народной партии публично извиниться в СМИ перед техническим персоналом облсовета, который обслуживает электронную систему голосования “Вече”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, об этом он заявил на совещании, созванном для изучения вопроса защиты информации в электронной системе голосования “Вече” и возможности несанкционированного вмешательства в ее работу.

В совещании приняли участие работники аппарата облсовета, представители фирмы - разработчика системы “Вече” и работники Управления СБУ в Тернопольской области, которые сообщили, что фактов несанкционированного внешнего вмешательства в электронную систему голосования не обнаружено.

М.МИКОЛЕНКО отметил, что техработники являются государственными служащими, которые присягали на верность государству, и никто не имеет права их безосновательно обвинять. Поэтому он потребовал извиниться перед ними.

Как сообщал УНИАН, 22 октября после сессии облсовета, на которой 61-м голосом было выражено недоверие председателю облгосадминистрации Юрию ЧИЖМАРЮ, депутаты от “Нашей Украины” обратились в Управление СБУ в Тернопольской области с просьбой проверить систему голосования областного совета на предмет возможности несанкционированного вмешательства в ее работу. Депутаты указывали на то, что во время голосования один из депутатов от БЮТ находился за рубежом, еще одного также не было в зале заседаний, однако их карточки использовались для голосования. Кроме этого, по их словам, когда никого не было в зале и не были вставлены карточки для голосования, на табло высвечивалось, что есть трое депутатов. Только когда они обратились к техработникам, на табло высветились нули. Поэтому депутаты от “Нашей Украины” не исключили, что технические работники могут вмешиваться в ход голосования.