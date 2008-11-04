Дубина о переговорах с Газпромом: когда подпишем, тогда и узнаете

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что переговоры относительно цены на поставляемый в Украину в 2009 году газ с ОАО «Газпром» идут по графику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в рамках международного форума «Нефть и Газ 2008».

«Переговоры идут по графику… Когда подпишем, тогда и узнаете», - сказал О.ДУБИНА. При этом он добавил, что в подписанных ранее документах не была оговорена конкретная дата подписания контрактов на 2009 год.

В свою очередь первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Олег БУГАЕВ отметил, что, по прогнозу Минтопэнерго, все контракты будут подписаны до конца текущего года. «Надеюсь, что есть еще два месяца, и договоренности будут достигнуты», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров ОАО «Газпром» на заседании 28 октября принял к сведению информацию о состоянии расчетов и перспективах взаимоотношений с украинской стороной и поручил правлению компании перейти на новую схему взаимоотношений с Украиной в газовой сфере.

«Правлению поручено принять необходимые меры по урегулированию задолженности за поставленный в Украину природный газ, продолжить работу по переходу на новую схему взаимоотношений в газовой сфере с Украиной и по поэтапному переходу на рыночные цены на газ для ее потребителей. В этих целях должны быть проведены переговоры и подготовлены соответствующие контракты с учетом Меморандума о сотрудничестве в газовой сфере, подписанного премьер-министрами России и Украины 2 октября 2008 года», - говорится в заявлении Газпрома.

Напомним, 2 октября в ходе встречи премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. Документом также подтверждено намерение поэтапного (в течение трех лет) перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа по ее территории.

В текущем году в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 55 млрд. кубометров по цене 179,5 долл. за 1 тысячу кубометров. Покупателем газа на границе с Украиной в настоящее время является НАК «Нафтогаз Украины».

С 1 мая 2008 года поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме 7,5 млрд. кубометров осуществляет 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром» ООО «Газпром сбыт Украина».