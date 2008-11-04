У Тимошенко определили порядок выкупа банков государством

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил порядок капитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

“Проще говоря, мы приняли решение о порядке выкупа государством части банков”, - пояснил он.

По его словам, в документе указывается, что сначала Национальным банком проводится аудиторская проверка коммерческого банка, определяется объем необходимых ему средств. Затем определяется сумма, на которую необходимо увеличить капитал банка, объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

“Выпускаются ОВГЗ, то есть, мы входим в уставный фонд через инструмент ОВГЗ, а Национальный банк немедленно выкупает эти ОВГЗ”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК сегодня, 4 ноября, заявил, что утвержденный правительством порядок участия государства в капитализации банков полностью соответствует национальному законодательству.

«Постановление, которое сегодня принято, находится в правовом поле, поскольку государство капитализирует банк, то есть, приобретает права собственности на его активы только в случае, когда задействована процедура назначения временного администратора, которая предусмотрена законом и является компетенцией Нацбанка, или когда есть решение общего собрания акционеров о согласии на участие государства в капитализации», - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр подчеркнул, что сегодняшнее решение правительства продиктовано необходимостью в условиях мирового кризиса сохранить банки как финансовых операторов, способных выполнять функции, связанные с оборотом финансовых ресурсов.

«Речь не идет об использовании средств государственного бюджета в интересах акционеров банка. По сути, это решение означает национализацию или частичную национализацию банков для того, чтобы сохранить не собственность акционеров, а банк как финансовое учреждение», - пояснил он.

Стоит отметить, с учетом глобального финкризиса Министерство финансов США намерено выкупить привилегированные неголосующие акции девяти крупных финансовых институтов страны на сумму до 250 млрд. долл. для восстановления доверия к финансовой системе.

Максимальный объем средств, на которые Минфин может купить акции одного финансового института, составляет 25 млрд. долл. Крайний срок подачи заявок банками на участие в программе выкупа акций – 14 ноября т.г.

В сообщении Минфина говорится, что банки, согласившиеся участвовать в его программе, здоровы, а действия властей продиктованы необходимостью поддержать экономику страны.

Участвующие в программе банки обязаны принять стандарты Минфина во всем, что касается зарплат руководства и корпоративного управления.

Кроме того, Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) предоставит гарантии по приоритетному необеспеченному долгу банков, беспроцентным депозитам и зарплатным счетам.