В Крыму отметят День русского единства

4 ноября – в День русского народного единства – в Симферополе ряд общественно-политических сил проведет «Русский марш».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Русской общины Крыма.

Как отметили в организации, история Дня русского народного единства восходит корнями к 4 ноября 1612 года. «Именно в этот день, после долгих лет Смуты, воины русского ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободили Москву от польских захватчиков. На Соборе, по промыслу Божьему, всенародным голосованием, русским царем был избран Михаил Романов. Эта праздничная дата отмечалась до 1917 года, - говорится в сообщении. - Несколько лет назад, благодаря ходатайству Русской православной церкви, праздник в качестве государственного был восстановлен на территории Российской Федерации».

Активисты Русской общины Крыма и Крымской организации партии «Русский блок» проведут молебен в храме Петра и Павла, после чего пройдут по Симферополю маршем к закладному камню памятника Екатерины II, рядом с ним будет организован митинг, приуроченный Дню народного единства и посвященный защите прав русского населения Крыма. «По завершению митинга будет произведено импровизированное действие, демонстрирующее отношение русского населения к украинскому государству и украинским чиновникам», - говорится в сообщении.

«Все наши мероприятия заявлены и будут проходить в соответствии с действующим законодательством», - добавили организаторы акции.

«Русский марш» завтра ряд сил планируют провести и в Севастополе. Запретить севастопольский марш от властей и правоохранителей на днях потребовали активисты общественной организации «Молодежный Союз «Наша Украина».