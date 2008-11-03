Завтра внеочередное заседание правительства

Во вторник, 4 ноября, в 09:00 состоится внеочередное заседание Кабинета Министров Украины. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ.

Вход в Дом Правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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