Порошенко опроверг слухи о том, что Украину пытаются обменять на Сирию

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.

«Есть еще один миф, что кто-то на нас давит, кто-то выкручивает руки, кто-то пытается обменять Украину на Сирию. Помните, сколько у нас было этих слухов? На сегодняшний день я четко подчеркиваю, что Украина абсолютно самостоятельна в процессе принятия решений и я никогда никому давить ни на себя, ни на Украину не позволю», – заявил он.

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«Второе – Украина имеет полную поддержку наших партнеров и союзников – Германии и Франции. Третье – никакого обмена позиции Украины в обмен на Сирию не происходит. И четвертое – Украина четко доказала, что она является исполнителем всех своих обязательств, Россия – нет. И как результат, санкции, если не будет прогресса до ноября, будут продлены», – добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 октября в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент РФ Владимир Путин провели переговоры по ситуации в Сирии.

По их итогам Меркель подчеркнула, что переговоры с Путиным были «очень четкими и очень сложными». Она также не исключила введение Евросоюзом новых санкций в отношении России за бомбардировки Алеппо.

Страны Запада и сирийская оппозиция неоднократно обвиняли Россию в том, что ее самолеты атакуют в Сирии не позиции террористов, а противников президента страны Башара Асада.