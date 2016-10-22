Чиновники Укрбюро Интерпола могли содействовать Януковичу и Ко избежать ответственности - Матиос

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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«Генеральная прокуратура, в частности группа военной прокуратуры, которая расследует эти уголовные производства, скорее всего и, наверное, на ближайшей неделе будет давать процессуальную оценку вероятности причастности отдельных должностных лиц Национального бюро Интерпола в Украине в соучастии или содействии членам преступной организации (экс-министра доходов и сборов Украины Александра) Клименко, (украинского бизнесмена, соратника экс-президента Януковича Сергея) Курченко, (экс-первого вице-премьера Украины Сергея) Арбузова и (экс-президента Украины Виктора) Януковича в избежании от уголовной ответственности», - заявил он.

«Чем ближе и динамичнее мы приближаемся к направлению обвинительных актов в суд и заочному осуждению представителей и членов преступной организации Януковича, Курченко, Азарова, Арбузова и всех остальных, в том числе и Клименко, тем больше идет усилий и расходования безумного медийного информационного ресурса на создание негатива в отношении органов расследования», – заверил Матиос.

«У нас есть точные данные, они имеют документальное подтверждение, что средства, награбленные в Украине, в частности со стороны Клименко, направлены через определенных людей в многие информационные агентства в Украине для обеспечения месячника дискредитации Генеральной прокуратуры. В частности подразделений, которые расследуют дела против высокопоставленных чиновников. 20 тысяч долларов в месяц – это достаточно мощный ресурс для любого интернет-издания», – отметил главный военный прокурор.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня заявил, что собирается до конца года передать в суд большое дело в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения.