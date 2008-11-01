Ющенко похвастал системным подходом к делу национального возрождения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во Львове принял участие в торжественной академии по случаю 90-й годовщины образования Западно-Украинской Народной Республики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, поздравляя присутствующих с выдающейся датой, Президент назвал провозглашение ЗУНР ярким проявлением бессмертия национальной идеи Украины. «Это - соборный для всей Украины пример победы нашего духа, народной силы и военной уверенности. Вместе с появлением Украинской Народной Республики это событие имеет общеевропейское значение и стоит рядом с возобновлением всех центрально- и восточноевропейских национальных государств», - сказал он, с особым уважением вспомнив всех, кто в разные времена боролся за украинскую государственность.

По убеждению главы государства, образование Западно-Украинской Народной Республики дало толчок к действительно национальному объединению украинских земель, которое завершилось Актом Злуки 22 января 1919 года.

Президент также высоко оценил инициативу создания во Львове Музея освободительной борьбы Украины. «Даю прямое поручение городским властям как можно быстрее воплотить эту прекрасную идею», - сказал он.

Говоря о настоящем Украины В.ЮЩЕНКО подчеркнул наши достижения на пути к утверждению демократии и свободы, важные результаты во внешней политике, в частности в евроинтеграционных стремлениях нашего государства. «Мы впервые системно подошли к делу национального возрождения, мы говорим о восстановлении нашей исторической памяти», - отдельно подчеркнул он.

Глава государства особо подчеркнул важность уважения своей истории. «В соборном государстве, независимой Украине мы должны вспомнить каждого, кто в разные времена приближал нашу независимость... На этой истории появляется Украинское государство», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о позитивной динамике отношений с Евросоюзом, Президент отметил, что соглашение об ассоциации, которое Украина и ЕС подпишут через 8 - 10 месяцев «будет одним из самых сильных» соглашений об ассоциации, которые когда-либо подписывал Евросоюз. Он также напомнил, что Украина провела 4 раунд переговоров с ЕС о создании зоны свободной торговли. «Наша цель во втором полугодии 2009 года открыть европейский рынок», - сказал Президент.

Президент особо подчеркнул, что для дальнейшего прогресса Украине необходимо консолидированное вокруг национальных приоритетов общество. Он призвал присутствующих и все украинское общество «к активному и небезразличному действию, к консолидации вокруг наших святых ценностей - государства, свободы и демократии».

«Украинцы утвердили себя как большая, сильная европейская нация... Мы никому не позволим говорить с нами с позиции или шантажа, или силы. Но ради этого мы обязаны вынести уроки, в том числе из нынешних политических коллизий, и, главнее, не допустить к сердцу разочарования», - сказал Президент, отметив, что политический и финансовый кризисы в нашем государстве будут успешно преодолены.

«Если будем едины, если не сойдем на политические окольные пути, мы сумеем реализовать ценности, которые являются сущностью нашей национальной жизни. Ценности украинского духа. Ценности европейской цивилизации, ценности справедливого и уверенного бытия. Ценности, которые были провозглашены во Львове 90 лет тому назад, - независимость, государственность, соборность и духовность», - подчеркнул глава государства.