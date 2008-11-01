Жители крымских сел обвиняют агрофирму в рейдерстве

Жители ряда сел Бахчисарайского района Крыма, обвиняющие агрофирму «Крым» в рейдерстве, собираются обратиться в Верховный суд Украины.

Такое решение было принято накануне в ходе общерайонного собрания, сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе народного депутата Леонида ГРАЧА, который принимал участие в собрании.

«Участники общерайонного собрания приняли обращение к Верховному суду Украины, в котором выразили обеспокоенность ситуацией в Бахчисарайском районе в связи с земельными рейдерскими захватами, призвали судей занять взвешенную позицию при рассмотрения «вилинского дела» и принять решение в пользу обманутых и ограбленных», - говорится в сообщении.

Кроме того, 6 ноября планируется провести первое организационное заседание Общекрымского комитета по защите земельных прав крымчан, куда войдут представители всех городов и районов Крыма. Л.ГРАЧ подчеркнул, что создание этого комитета обусловлено тем, что людям больше не на кого надеяться, кроме как на самих себя.

Как сообщал УНИАН, в Бахчисарайском районе Крыма уже несколько лет существует конфликт между жителями сел Песчаное, Вилино и Береговое и агрофирмой «Крым». Селяне заявляют, что агрофирма хочет отобрать у них земельные паи, которые они получили после развала колхоза, а позже отдали во временное пользование агрофирме. Судебные тяжбы между пайщиками и руководством агрофирмы длятся уже несколько лет. По данным председателя Бахчисарайской райгосадминистрации Ильми УМЕРОВА, агрофирма хочет забрать землю у более 1,5 тысяч человек. В агрофирме «Крым» воздерживаются от комментариев. 30 сентября Л.ГРАЧ направил депутатские обращения на имя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО с просьбой взять под личный контроль жалобу селян с просьбой защитить их от рейдерских действий. МВД поручило крымской милиции провести проверку сведений о возможных злоупотреблениях со стороны руководства агрофирмы «Крым», говорится в ответе Ю.ЛУЦЕНКО на запрос Л.ГРАЧА, сообщила пресс-служба депутата.