Ющенко передал машину детскому дому

Во Львовской области Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил детский дом семейного типа семьи НЕВОЛЬКО, которые воспитывают 10 несовершеннолетних детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В пгт. Большой Любинь Городоцкого района Львовской области В.ЮЩЕНКО осмотрел детский дом и пообщался с родителями-воспитателями и детьми. Президент также передал семье ключи от нового автомобиля.

Детский дом семейного типа был создан на базе семьи НЕВОЛЬКО в октябре 2007 года. Кроме четырех собственных дочерей и одной девочка-инвалида, которую они удочерили, Игорь и Богдана НЕВОЛЬКО воспитывают еще пять детей-сирот и лишенных родительской заботы.

* * * 2008 год объявленный в Украине Годом поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. На 1 октября 2008 года в Украине действует 347 детских домов семейного типа, где воспитываются 2335 детей. 47 ДДСТ было создано на протяжении девяти месяцев этого года.