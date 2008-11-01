Ющенко передал машину детскому дому
Президент находится во Львосвкой области
Во Львовской области Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил детский дом семейного типа семьи НЕВОЛЬКО, которые воспитывают 10 несовершеннолетних детей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В пгт. Большой Любинь Городоцкого района Львовской области В.ЮЩЕНКО осмотрел детский дом и пообщался с родителями-воспитателями и детьми. Президент также передал семье ключи от нового автомобиля.
Детский дом семейного типа был создан на базе семьи НЕВОЛЬКО в октябре 2007 года. Кроме четырех собственных дочерей и одной девочка-инвалида, которую они удочерили, Игорь и Богдана НЕВОЛЬКО воспитывают еще пять детей-сирот и лишенных родительской заботы.
* * * 2008 год объявленный в Украине Годом поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. На 1 октября 2008 года в Украине действует 347 детских домов семейного типа, где воспитываются 2335 детей. 47 ДДСТ было создано на протяжении девяти месяцев этого года.