На таможне поняли, что проблема - не очереди, а их отсутствие

На сегодня на таможне наблюдается значительное сокращение импортных и экспортных потоков. Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 41 (720) 1 - 8 ноября 2008 г.) сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

По словам руководителя таможенного ведомства, сокращение импорта чувствовалось наиболее резко в первой половине октября. «Первые две недели у нас к прошлому году было минус 50% в тоннах! К концу месяца мы выходим приблизительно на минус 15-20%. То есть ситуация немного стабилизируется»,- заявил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По данным Гостаможслужбы, за 29 дней октября в Украину, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ввезли на 44% меньше минеральных продуктов, на 17% горюче-энергетических продуктов, и на 28% меньше продукции химической промышленности и каучука. В то же время в страну попало на 32% больше продовольственных товаров, на 19% - машин и транспортного оборудования.

Общий объем импорта за 29 дней октября сократился на 18%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и на 14% - по сравнению с сентябрем т.г.

Ситуация с экспортом также близка к критической, утверждает руководитель таможенного ведомства: наиболее заметно сократился поток экспорта, направленный в страны Западной Европы, сокращение экспорта в Россию происходит несколько медленнее.

По данным Государственной таможенной службы, за 29 дней октября, по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, экспорт металла и металлоизделий из Украины сократился на 27%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 31%, шкур и продукции из них – на 43%. При этом экспорт зерна за аналогичный период увеличился в четыре раза. Это послужило причиной увеличения общей массы экспортируемых товаров на 16%, по сравнению с октябрем прошедшего года.

Зримым индикатором сокращения экспортно-импортных потоков, по мнению В. ХОРОШКОВСКОГО, является полное исчезновение очередей на границе.

«На границе есть некий тревожный «звоночек» - исчезновение очередей. То, что для нас раньше казалось проблемой, на сегодняшний день я уже ощущаю как «недостаток кислорода»: когда есть очередь, ты понимаешь, что в ближайшее время будет поток товара. А сейчас мы просто чувствуем, как кардинально сократился импорт и экспорт», - сообщил чиновник.