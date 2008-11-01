Сделать из украинского народа «русскоязычное население» не выйдет?

Подмена конструктивного и предметного диалога по практическим вопросам адаптации российских телеканалов политическими заявлениями лишь тормозит решение проблемы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения трансляции отдельных российских каналов на территории нашего государства.

Как подчеркивают в пресс-службе, несмотря на неоднократные разъяснения причин прекращения трансляции на территории Украины нескольких иностранных телеканалов, которые не адаптированы к украинскому законодательству, МИД РФ продолжает искусственно нагнетать напряжение вокруг данного вопроса. “При этом сознательно искажаются факты и дезинформируется общественность. Абсолютно легитимные и общепринятые во всем цивилизованном мире требования украинских властей привести вещание телеканалов в соответствие с нормами национального законодательства подменяются политическими спекуляциями”, - подчеркивается в комментарии и при этом отмечается, что “среди нарушений, которые необходимо устранить, – вопросы, далекие от политики”. В частности, речь идет о нормировании рекламы табачных и алкогольных изделий, нарушении авторских прав, трансляция сюжетов, которые идут вопреки нормам Закона Украины «Об общественной морали» и тому подобное.

«А надежда, что из украинского народа сделают «русскоязычное население» является напрасной», - отмечает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.