Как удалось убедить народных депутатов?

«Парламент поднялся над личными интересами и встал исключительно на государственные позиции». Об этом заявил журналистам председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, комментируя принятие депутатами закона о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос журналистов, как ему удалось убедить народных депутатов голосовать за закон, А.ЯЦЕНЮК отметил, что «профессиональная работа заключается в том, что нужно научиться всех уговаривать и доказать на профессиональном уровне, что это не закон для того или другого политического лагеря, а закон для целого государства».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, ВР Украины приняла закон о первоочередных мерах относительно предотвращения негативных последствий финансового кризиса. “За” принятие закона проголосовали 243 народных депутата из 440, зарегистрированных в сессионном зале. Принятие закона поддержали 154 депутата от фракции БЮТ, 69 - от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 20 - от Блока Литвина. Ни одного голоса не дали депутаты от Партии регионов и КПУ.