ВР приняла антикризисный закон (дополнено)

Верховная Рада приняла закон о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие закона проголосовали 243 народных депутата из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон поддержали 154 депутата от БЮТ, 69 - от “Нашей Украины – Народной самообороны” и 20 - от Блока Литвина. Ни одного голоса не дали депутаты от Партии регионов и КПУ.

Законом предусматривается за счет сверхплановых поступлений от приватизации государственного имущества в 2008 году и поступлений этих средств в полном объеме в 2009 году, а также целевого размещения государственных ценных бумаг создать стабилизационный фонд, средства которого используются в порядке, установленном Кабинетом министров Украины по согласованию с комитетами ВР по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета.

Для урегулирования вопросов кредитования предусматривается, что государство в лице Минфина может принимать участие в формировании и/или увеличении уставных капиталов банков путем приобретения акций первичной эмиссии банка или акций дополнительной эмиссии банков в обмен на государственные облигации Украины и/или приобретение этих акций за средства госбюджета. Такие гособлигации подлежат обязательному выкупу НБУ. Решение об участии государства в капитализации банков принимает правительство на основании предложений НБУ.

Кроме того, законом вводится мораторий на распределение чистой прибыли банка, полученной до 1 января 2011 года, если такой банк на протяжении года, за который начисляются дивиденды, имеет балансовые убытки по результатам трех текущих календарных месяцев, и тому подобное.

Согласно закону, НБУ по итогам года в случае превышения сметных доходов над сметными расходами, утвержденными на текущий бюджетный год, вносит в госбюджет следующего за отчетным года положительную разницу, часть которой в объеме 25%, но не менее 1 млрд. грн., ежегодно направляется на пополнение средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц, капитализацию банков и государственного ипотечного учреждения, а превышение расходов над доходами возмещается за счет госбюджета следующего за отчетным года.

Также устанавливается гарантия возмещения вклада в банках, но на сумму не более 150 тыс. грн. По закону, в 2008 году государственные гарантии по кредитам международных финансовых организаций предоставляются Кабинетом министров в порядке, в соответствии с Бюджетным кодексом, общим объемом 10 млрд. грн.

Также предусмотрено, что ОАО «Укрэксимбанк» реинвестирует чистую прибыль, полученную по результатам 2008 года, и нераспределенную чистую прибыль прошлых лет в свой уставный фонд, но не менее 500 млн. грн.

Кроме того, предусмотрено, что Минфин ежемесячно по результатам выполнения местных бюджетов предоставляет на срок до 12 месяцев беспроцентные займы на условиях возвращения в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, за счет средств Единого казначейского счета соответствующим местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в объемах невыполнения расчетных, определенных Минфином, прогнозных поступлений доходов местных бюджетов на 2008 год, что учитываются при определении межбюджетных трансфертов. Погашение полученных среднесрочных займов осуществляется по результатам годового отчета в порядке, определенном правительством.

Предусмотрено, что закон действует до принятия Верховной Радой в связи со стабилизацией финансово-экономической ситуации в Украине решения об утрате действия раздела 1 этого закона и относительно редакции соответствующих положений законов Украины, изменения к которым предусмотрены разделом 2 этого закона, но не позже, чем до 2011 года.