Украина настаивает на немедленном и полном внедрении безопасностного пакета Минских соглашений - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.

«Украина полностью предана Минским соглашениям, и это было подчеркнуто в течение вчерашних дискуссий, и она готова внедрять свою часть обязательств, но не за счет украинских интересов», - подчеркнул Порошенко.

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«Мы настаиваем, что немедленно нужно внедрять весь пакет безопасности, включая немедленное комплексное перемирие, полный доступ СММ ОБСЕ ко всем складам, уголкам оккупированной территории. Для того, чтобы продвигаться с политическим процессом (урегулирование конфликта на Донбассе - УНИАН), нам нужен настоящий результат на пути безопасности», - добавил президент.

«Во-первых - это длительное и комплексное перемирие. Именно поэтому Украина предложила комплексную «дорожную карту» (выполнение Минских соглашений - УНИАН). Мы очень довольны, что немецкие и французские коллеги нас поддержали, и они подтвердили, что это («дорожная карта» - УНИАН) - важный шаг к безопасности, это является частью «Минского процесса». Это единственный способ полностью внедрить Минские соглашения, и я очень благодарен Столтенбергу за поддержку нашего видения полного урегулирования (ситуации на востоке Украины - УНИАН)», - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным принципам «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.