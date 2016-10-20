В НАПК заявили об угрозе срыва кампании е-декларирования

Этот вопрос внесен в повестку дня под номером 2, передает "Европейская правда".

Как выяснилось, вопрос об изменении формы вынесли на обсуждение, не предоставив членам НАПК на ознакомление.

Один из членов агентства, Руслан Рябошапка, заявил, что предложенное решение может сорвать процесс электронного декларирования.

"Этот документ (предложенное решение НАПК) может привести к тому, что вся кампания е-декларирования может быть сорвана", - заявил Рябошапка.

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По словам Рябошапки, изменение формы декларации может делегитимизировать уже поданные декларации.

"За 10 дней до завершения периода декларирования мы ставим на этом крест и начинаем все заново. Зачем? Для чего мы создаем проблемы?" - спросил он.

Сейчас члены НАПК дискутируют по поводу дальнейших действий. Глава НАПК Наталья Корчак считает необходимым безотлагательно изменить эту форму и передать ее на утверждение в Минюст.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пообещало вскоре внести определенные технические изменения в формы электронных деклараций.