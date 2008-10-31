В Раде искали Терехина, Яценюк уточнил: найти желательно целого

Верховная Рада Украины начала рассмотрение во втором чтении законопроекта «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас с трибуны парламента зачитывает доклад относительно этого проекта закона председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН.

Перед этим председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК попросил работников аппарата парламента: «Найдите председателя (голову – укр.) комитета ТЕРЕХИНА», который отсутствовал в сессионном зале. Из зала стали раздаваться реплики, мол, найти только голову С.ТЕРЕХИНА, на что А.ЯЦЕНЮК ответил: «Желательно, целого С.ТЕРЕХИНА».

Сразу после этого С.ТЕРЕХИН вошел в сессионный зал, и на вопрос А.ЯЦЕНЮКА, готов ли он докладывать, приложил руку к голове, как пионер, и сказал: «Всегда готов».

Как сообщал УНИАН, 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК предложил рассмотреть во втором чтении законопроект «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» 31 октября на утреннем заседании ВР.

На заседании парламента спикер отметил, что пока еще в ВР нет окончательно согласованного и готового к рассмотрению во втором чтении варианта антикризисного законопроекта.