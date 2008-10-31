Гелетей: за нардепами нужен присмотр, как за возможными правонарушителями

Отсутствие политической активности в судах – ненадолго. Такое мнение высказал глава Управления Госохраны Валерий Гелетей в интервью Коммерсант-Украина. «Из общения с народными депутатами от БЮТ я могу сделать вывод, что все будет зависеть от политических договоренностей и, конечно, от указаний руководителей, - добавил Гелетей. - В данной ситуации могу только сказать, что мы действовали и будем действовать в соответствии с законом и в рамках своих полномочий».

В ответ на замечание, что события последних недель (в том числе и блокирование судов депутатами от БЮТ) показали, что УГО не в состоянии что-либо противопоставить депутатской «активности», Гелетей заметил, что его люди сделали все от них зависящее. «А тот факт, что мы сегодня говорим о народных депутатах как о людях, за которыми нужно присматривать, как за потенциальными правонарушителями,– это реалии политического противостояния в Украине. В Высшем административном суде у нас было достаточно сил, но мы не могли предположить, что народные депутаты могут незаметно пройти в кабинет заместителя председателя суда Михаила Цуркана и с помощью физического насилия и угроз отобрать у него мобильный телефон».

Руководитель УГО напомнил, что в законе про статус народного депутата, «есть неприкосновенность, но нет ее границ». И добавил, что, по его мнению, «мало кто из депутатов понимает, что Управление госохраны обязано обеспечивать безопасность высших должностных лиц независимо от потенциальной угрозы, даже если она исходит от народных депутатов…»