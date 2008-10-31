Ющенко сегодня поговорит с Богатыревой о коррупции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на заседании СНБО будут рассматриваться два вопроса: о состоянии противодействия коррупции в Украине, а также о борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, координация правоохранительных органов в этой сфере и персональная ответственность должностных лиц.

Также сегодня Президент Украины встретится с премьер-министром Бельгии Ивом ЛЕТЕРМОМ.

На встрече будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, аспекты международной тематики и т. п. В частности, речь будет идти о поддержке бельгийской стороной евроатлантических и европейских стремлений Украины.

Глава Украинского государства поднимет также вопрос о необходимости соблюдения Бельгией положений Соглашения о либерализации визового режима между Украиной и ЕС.

Кроме того, Президент Украины планирует затронуть вопрос о поддержке Бельгией усилий Украины по международному признанию Голодомора 1932-33 гг. геноцидом украинского народа.