Порошенко проведет отдельную встречу с Олландом и Меркель перед началом "нормандских" переговоров

14:53, 19 октября 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко проведет отдельную встречу с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель перед началом переговоров лидеров "нормандской четверки" сегодня в Берлине.

Президент України Петро Порошенко / REUTERS

Об этом говорится в сообщении Администрации главы Украинского государства в Twitter.

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В АПУ напомнили, что сегодня вечером Порошенко примет участие в переговорах с участием глав государств в "нормандском формате".

"Перед проведением переговоров в "нормандском формате" состоится отдельная встреча Порошенко с президентом Франции и канцлером ФРГ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Порошенко, Олланд и Меркель договорились провести 19 октября в Берлине встречу глав государств в «нормандском формате». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил участие президента РФ Владимира Путина в этих переговорах.

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