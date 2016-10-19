Меркель не ожидает чудес от встречи "нормандской четверки"

Это касается и украинского конфликта, и войны в Сирии, в частности, ситуации в Алеппо, передает Deutsche Welle.

"Наверное, от завтрашней встречи не стоит ожидать чудес. Но всегда необходимо говорить, даже когда взгляды настолько сильно различаются", - заявила она во вторник, 18 октября.

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Из-за того, что ситуация в Сирии стала "еще более катастрофической", Меркель рассматривает все варианты, включительно с санкциями. "Однако приоритет сейчас имеет то, что мы сначала должны посмотреть на то, как облегчить страдания людей", - цитирует Меркель информагентство Reuters.

Хотя главной темой будет ситуация в Украине и вопрос подписания "дорожной карты" реализации минских договоренностей, сирийский вопрос в свете большого количества гражданских жертв от бомбардировок российскими и сирийскими военно-воздушными силами, будет поднят на полях встречи.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 18 октября, находясь с визитом в Норвегии, провел телефонный разговор в трехстороннем формате с участием президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны договорились провести 19 октября в Берлине встреча глав государств в «нормандском формате».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в переговорах в «нормандском формате» в Берлине для того, чтобы «сверить часы». Но, по словам Пескова, говорить о конкретных договоренностях рано.