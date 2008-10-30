Тимошенко призывает депутатов набраться мужества

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает парламент набраться мужества и ответственности и принять в целом законопроект о минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины, который полностью готов ко второму чтению.

Об этом она заявила, начиная сегодня заседание Кабинета министров, сообщает Правительственный портал.

“Я надеюсь, что парламент сегодня наберется ответственности, мужества и ума и даст Украине шанс защититься от мирового финансового кризиса”, - подчеркнула премьер.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, мировые финансовые организации ожидают от Украины принятия антикризисного закона и готовы оказывать финансовую помощь.

Премьер-министр отметила, что после принятия данного закона Украина может перейти к двусторонним переговорам с другими странами мира, которые готовы поддержать нашу страну.

Справка УНИАН. 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».