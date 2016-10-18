Украина возвращает себе позиции ракетной державы - Турчинов

Об этом, как сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя успешный запуск в США ракеты-носителя Antares, для которой Украина изготовила основную конструкцию первой ступени.

Турчинов напомнил, что главным разработчиком ракеты-носителя является американская компания Orbital АТК, а основную конструкцию первой ступени создали отечественные государственные предприятия космической отрасли КБ «Южное» им. М.К. Янгеля и ПО «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» в кооперации с предприятиями «Хартрон-АРКОС», «Хартрон-ЮКОМ», «ЧЕЗАРА», «РАПИД» и др.

Он добавил, что последние полтора года украинские специалисты работали над модернизацией первой ступени ракеты-носителя Antares, адаптируя его к новому двигателю. «Решение о замене российского двигателя, который ранее использовался в ракете, было принято в 2014 году, после того как ракета-носитель из-за проблем с российским двигателем взорвалась в считанные секунды после старта. Перед украинскими специалистами-ракетчиками стояло уникальное задание: в кратчайшие сроки обеспечить адаптацию нового двигателя к ракете, спроектированной под совершенно другой двигатель. И им удалось! Теперь изменения в конструкции ракеты-носителя позволили существенно повысить ее энергетические возможности и экономическую эффективность», - подчеркнул Турчинов.

Читайте такжеАнонсирован новый запуск ракеты-носителя Antares с украинской ступенью

Он поздравил всех, кто принимал участие «в этом грандиозном проекте».

«Украина возвращает себе позиции ракетной державы, быстрыми темпами восстанавливая стратегические позиции в ракетостроении. Мы создаем как современные военно-ракетные комплексы для защиты нашего государства, так и самые современные ракетные системы для освоения мирного космоса», - добавил секретарь СНБО.

Напомним, сегодня, 18 октября, в 02:45 по киевскому времени на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся успешный пуск модернизированной ракеты-носителя среднего класса Antares-230 с транспортным космическим кораблем Cygnus.

Как сообщал УНИАН, проект Antares начался в 2013 году. С начала реализации программы состоялось 5 пусков, 4 из которых были успешными. В 2014 году из-за проблем с двигателем ракета взорвалась через несколько секунд после старта, а проект был прекращен. Американская сторона решила заменить двигатель российского производства.