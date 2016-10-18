Ракета-носитель Antares успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс (видео)

Грузовой корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) груз общим весом в 2,3 тонны, включая продовольствие, воду, расходные материалы и научную аппаратуру, пишет ТАСС.

Запуск состоялся в 19:46 (02:46 по киевскому времени вторника), как и было намечено ранее, хотя до этого он неоднократно откладывался.

После девяти минут полета Cygnus был успешно выведен на орбиту, где он будет находиться до воскресенья, а затем пристыкуется к Международной космической станции (МКС).

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Помимо материалов для научных экспериментов, Cygnus привезет на станцию оборудование для вывода в космическое пространство миниатюрных спутников, предназначенных для наблюдения за погодой на Земле.

Ракета-носитель Antares, которой предстоит вывести "грузовик" на орбиту, предназначена прежде всего для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для запуска коммерческих и государственных космических аппаратов.

Главным разработчиком ракеты-носителя Antares является корпорация Orbital Science Corporation (США). Однако аппарат создается в рамках международной кооперации с участием, в том числе, предприятий Украины.

В частности, основная конструкция первой ступени Antares разработана Конструкторским бюро "Южное", изготовлена "Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА" и "РАПИД" (Чернигов).

Ракета-носитель Antares оснащена двигателями РД-181 российского производства.