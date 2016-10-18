"Для "сверки часов": в Кремле подтвердили участие Путина в переговорах "нормандской четверки" в Берлине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Встреча завтра все-таки вырисовывается, а именно речь идет о встрече в Берлине в «нормандском формате». Президент завтра отправится (в Берлин) – это будет даже не однодневная, а вечерняя рабочая поездка, где он проведет переговоры с Меркель, Олландом и Порошенко», - сказал Песков.

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По его словам, проделана работа на уровне помощников за вчерашний поздний вечер и сегодняшнее раннее утро, что позволило выйти на решение провести встречу глав государств. «Прошел год с момента парижской встречи, собственно работа помощников показала необходимость сверки часов, пока говорить о конкретных договоренностях не приходится возможным», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко, пребывая с официальным визитом в Норвегии, провел телефонный разговор в трехстороннем формате с участием президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель, в ходе которого была достигнута договоренность о проведении 19 октября в Берлине встречи глав государств в «нормандском формате».