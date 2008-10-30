В БЮТ уверены, что сегодня тоже провалят планы НУ-НС

Депутат Верховной Рады, член фракции Блока Юлии Тимошенко Андрей Шкиль прогнозирует утверждение парламентом 30 октября антикризисных мер, предложенных Президентом Виктором Ющенко, в целом без выделения средств на проведение внеочередных выборов Рады.

Об этом сообщает Обкомсо ссылкой на заявление нардепа в эфире телекомпании «5 канал».

«Я уверен, что 30 октября закон в целом антикризисный, без любых поправок о досрочных выборах, будет проголосован», – сказал он.

При этом он отметил, что в случае, если фракция Блока «Наша Украина – Народная Самооборона» внесет поправку к антикризисному законопроекту, проголосованному в первом чтении, в части выделения средств на финансирование внеочередных парламентских выборов, то это не повлияет на его принятие в целом.

Шкиль подчеркнул, что любая поправка к законопроекту голосуется депутатами отдельно и никак не влияет на принятие законопроектов.

Как сообщалось, председатель фракции НУНС в Раде Вячеслав Кириленко допускает, что его политическая сила внесет предложение о включении финансирования внеочередных выборов парламента в законопроект о первоочередных антикризисных мерах при рассмотрении его Радой во втором чтении.

Напомним, что вчера ВР 222 голосами (не хватило 4-х) провалила законопроект Ксении Ляпиной (НУ-НС), в котором среди прочего предусматривалось выделение денег на проведение внеочередных парламентских выборов.