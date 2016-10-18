У Путина сомневаются в вероятности встречи лидеров "Нормандской четверки" 19 октября

05:39, 18 октября 2016
Политика
1905

Встреча глав государства "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине вряд ли состоится. 

Встреча в нормандском формате может состояться во время визита Путина во Францию / фото: УНИАН

Об этом заявил прес-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ZN.ua.

Читайте такжеБессилие "нормандского формата"

"Работа на уровне помощников президента по соответствующим направлениям пока не дала положительных результатов, шансы совсем невелики", – пояснил Песков, добавив, что "до 19 числа осталось слишком мало времени".

Тем не менее пресс-секретарь Путина заверил журналистов, что консультации об организации саммита продолжаются, и что "российская сторона остается приверженной Минским договоренностям, и готова делать все для их скорейшей реализации".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter