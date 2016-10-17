Бессилие "нормандского формата"

Кто за мировым столом «мафия» – уже давно не секрет. Об этом знают и полицейский, и мирные жители, и даже доктор. Мафия тоже знает, что ее раскрыли, но делает вид, что проблем нет, ведь в руках – пистолет. Вот, собственно, краткое изложение переговоров с «российскими партнерами» и по Украине, и по Сирии. Робкие попытки мирового сообщества указать русскому медведю дорогу в родную тайгу не находят понимания.

В таких условиях проходят переговоры по подготовке заседания глав «нормандского формата». Шансов на встречу за ужином в гостях у канцлера Германии 19 октября в Берлине нет, или почти.

Известный всему миру факт о военной интервенции на Донбасс уже не скрывает даже президент России. Он прямо говорит: проклятые американцы после «переворота» вынудили защищать русскоязычных граждан Украины в Крыму и на Донбассе. Если в захваченном Крыму «зеленные люди» трансформировались в армию России, то на Донбассе выбрана пока более завуалированная форма – «мы никогда не скрывали, что отправляли людей решать там военные вопросы». На практике суть не меняется: русский оккупационный сапог в первую очередь уничтожает все украинское.

Шансов на встречу за ужином в гостях у канцлера Германии 19 октября в Берлине нет, или почти

Разговаривать главам стран «нормандской четверки» просто не о чем. Главная проблема – категорический отказ России покинуть захваченный Донбасс. Справедливости ради добавим – таких планов не было у Кремля изначально. За два года оккупации проделана большая работа по встраиванию украинских регионов в российские реалии. Тут, помимо российской армии, которую называют «народной милицией», давно ходит российская валюта, сюда текут субвенции из госбюджета РФ на социалку, здесь уже давно российские учебники в школах, а в телевизорах Путин, один – против всего мира. Плюс к этому, российское электричество и газ, правда, не бесплатно.

Поэтому разговоры о выполнении Минска-2 могут вестись только «в пользу бедных». Главная цель этого документа – реинтеграция частей Донецкой и Луганской областей назад в Украину. Собственно, поэтому снятие санкций Евросоюза с России увязано с полным выполнением Минских соглашений. Европейской стороной подразумевается, что Россия отдает контроль над границей и, в конечном итоге, уходит. В Кремле же позиция проста, как дверь: можно провести сколько угодно раундов переговоров, но новая территория остается под ее протекторатом. Флаг РФ опускать над Донецком никто не намерен. На такой «компромисс» Украина не пойдет никогда.

Разговоры о выполнении Минска-2 могут вестись только «в пользу бедных». Главная цель этого документа – реинтеграция частей Донецкой и Луганской областей назад в Украину

В России пока стесняются кричать на все стороны «Донбасснаш», но сути это не меняет. Новая граница России и Украины проходит по сегодняшней линии разграничения зоны АТО, и шансов дипломатическим образом передвинуть ее сейчас назад, к Ростовской области, нет. Как бы ни было больно, но нужно признаться себе в этом, особенно, когда кто-то захочет задать вопрос президенту Украины, независимо от его фамилии – «когда закончится война?». С этим придется научиться жить.

Минск-2 изначально – мёртвый проект. Но он сыграл очень важную роль – дал время украинским защитникам перегруппироваться после Дебальцево и занять новые рубежи. С возвращением краденных украинских территорий придётся подождать. Правда, не факт, что очень долго. Уж слишком быстро Кремль находит себе серьёзных врагов в мире.

Роман Цимбалюк, Москва