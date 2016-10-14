В следующем году на вооружение планируется израсходовать около 11 миллиардов гривень – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил после церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна сегодня в столице.

«Не все, что способен выработать ВПК, мы можем позволить себе купить. Тем не менее, в следующем году на закупку и ремонт вооружений планируем израсходовать около 11 млрд грн», - заявил он.

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Также, Петр Порошенко сообщил, что в течение текущего года Вооруженные силы Украины получили около 2 тыс. единиц вооружения и военной техники.

По его словам, в следующем году годовой военный бюджет составит 64 млрд грн.

«И мы используем его максимально эффективно, и день за днем укрепляем обороноспособность страны. Только в течение текущего года Вооруженные силы получили около 2 тысяч единиц вооружения и военной техники», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту госбюджета-2017, бюджет Минобороны в следующем году планируется увеличить по сравнению с 2016 годом на 15% - до 64 млрд грн.