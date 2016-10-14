В следующем году на вооружение планируется израсходовать около 11 миллиардов гривень – Порошенко
В следующем году на закупку и ремонт вооружения для украинской армии планируется израсходовать около 11 млрд грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил после церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна сегодня в столице.
«Не все, что способен выработать ВПК, мы можем позволить себе купить. Тем не менее, в следующем году на закупку и ремонт вооружений планируем израсходовать около 11 млрд грн», - заявил он.
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Также, Петр Порошенко сообщил, что в течение текущего года Вооруженные силы Украины получили около 2 тыс. единиц вооружения и военной техники.
По его словам, в следующем году годовой военный бюджет составит 64 млрд грн.
«И мы используем его максимально эффективно, и день за днем укрепляем обороноспособность страны. Только в течение текущего года Вооруженные силы получили около 2 тысяч единиц вооружения и военной техники», - заявил президент.
Как сообщал УНИАН, согласно проекту госбюджета-2017, бюджет Минобороны в следующем году планируется увеличить по сравнению с 2016 годом на 15% - до 64 млрд грн.