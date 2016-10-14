В "Видродженни" считают, что Высший совет правосудия не имеет полномочий

Представитель Украины в Венецианской комиссии, заместитель председателя партии "Видродження", Владимир Пилипенко считает, что возможное вхождение председателя Верховного Суда Украины Ярослава Романюка в состав Высшего совета правосудия будет нелегитимным и поставит под сомнение решения совета. По его словам, на сайте Высшего совета юстиции в составе действующих членов значится и действующий председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк.

"Романюк был членом Высшего совета юстиции по должности. Но в состав нового Высшего совета правосудия должен входить председатель Верховного Суда – органа, который еще не существует. Вероятное назначение Романюка на эту должность, будет прямым нарушением украинского "реформированного" законодательства", – убежден Пилипенко.

В частности, он отметил, что в состав Высшего совета юстиции входят 15 человек, 14 из которых назначены уполномоченными субъектами и председатель Верховного Суда Украины, который входит в состав этого органа по должности.

"Члены Высшего совета юстиции, назначенные до вступления в силу закона "О внесении изменений в Конституцию (относительно правосудия)", приобретают статус члена Высшего совета правосудия и осуществляют свои полномочия в течение срока, на который они были назначены, но не дольше чем до 30 апреля 2019 года". Таким образом, все члены Высшего совета юстиции, в том числе и Павел Гречкивский, которому Генпрокуратура объявила подозрение в совершении преступления, автоматически станут членами Высшего совета правосудия", – рассказал заместитель председателя партии "Видродження".

Читайте такжеПартия "Відродження" выступила с заявлением по поводу сегодняшних обысков у Кернеса

При этом он отметил, что положение приняли без учета требований статьи 131 Конституции, согласно которой Высший совет правосудия приобретает полномочия при условии избрания не менее пятнадцати ее членов, среди которых большинство составляют судьи.

Пилипенко подытожил, что после создания Высшего совета правосудия этот орган будет неполномочным, поскольку назначены только 14 членов Высшего совета юстиции, среди которых судьями являются только 7, что не представляет большинства.

Напомним, что 30 сентября конституционные изменения в части правосудия и новый закон "О судоустройстве и статусе судей" вступили в силу. Согласно ему, высшие спецсуды ликвидируются и создается новый Верховный Суд как единственный суд кассационной инстанции. Все 200 судей нового Верховного Суда должны быть отобраны на конкурсной основе.