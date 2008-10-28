Регионалы кричат, что не подпишутся под филькиной грамотой от Президента

Фракция Партии регионов не будет поддерживать президентский законопроект о мероприятиях по минимизации негативных последствий финансового кризиса.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов).

Он подчеркнул, что «законопроект готовился горе-теоретиками». По его словам, документ не решает проблемы «негативного сальдо нашего торгового баланса».

По мнению Н.АЗАРОВА, цель этого законопроекта - «принять какую-то филькину грамоту, по большому счету, которая якобы должна успокоить людей». В то же время он добавил, что люди уже «не верят «филькиным грамотам».

Комментируя законопроект, депутат отметил, что в нем предусмотрено пополнение стабилизационного фонда доходами от приватизации. При этом Н.АЗАРОВ считает, что в условиях кризиса стабилизационный фонд не может базироваться на такой статье, поскольку поступления от приватизации быстро получить невозможно.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что принципиальная позиция Партии регионов заключается в том, что нынешней властью должны быть предоставлены на рассмотрение всех политических сил и украинского народа условия, на которых Украина получит кредит от Международного валютного фонда.

По его словам, Партия регионов уже не единожды обращалась и к правительству, и в Секретариат Президента, но ответа так и не получила.

Он подчеркнул, что здесь не может быть никаких тайн, и напомнил, что он был первым вице-премьер-министром Украины и имел доступ ко многим государственным тайнам. При этом он добавил: «Вы свидетели того, что я никогда не продавал эти секреты и сейчас бы я их не продал». Н.АЗАРОВ пошутил, что «отчасти по причине того, что некому, поскольку секреты в нашей стране уже давным-давно проданы».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в законопроекте «есть много ляпсусов, свидетельствующих о том, что законопроект творился в спешке и его реальное применение будет невозможно». Он подчеркнул, что в законопроекте правительство, по сути, получает много полномочий и будет руководить экономикой «в ручном режиме». «Мы не доверяем этому правительству. Мы не верим в его компетентность, профессионализм. Мы знаем, что эти качества отсутствуют», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его словам, парламент должен был бы рассмотреть законопроект, подготовленный фракцией Партии регионов, и на его основе принять закон, который бы позволил уменьшить негативные последствия финансового кризиса.