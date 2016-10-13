День Украины в ПАСЕ закончился тотальной победой тех, кто поддерживает ее в борьбе с агрессией РФ - Соболев

Об этом заявил заместитель руководителя украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев, комментируя принятую сегодня резолюцию ПАСЕ по Украине, сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина».

«Сегодня произошло важное событие: день Украины в ПАСЕ закончился тотальной победой тех, кто поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. ПАСЕ приняла решение, согласно которому прямо осуждена российская агрессия», - отметил парламентарий.

Читайте такжеПАСЕ призвала к продлению санкций против РФ до восстановления суверенитета Украины - Арьев

«Признано, что Россия аннексировала территорию Крыма и части Донбасса, признано, что на аннексированных территориях находятся российские войска. Резолюцией ПАСЕ признано, что РФ виновата в гуманитарной катастрофе, которая происходит на территории Крыма и Донбасса с нарушением прав человека», – подчеркнул Соболев.

По словам политика, ПАСЕ также подчеркивает необходимость продления жестких санкций в отношении Российской Федерации до освобождения всех оккупированных украинских территорий.

«Это самая жесткая резолюция ПАСЕ, и шансы на возвращение россиян в ПАСЕ теперь нулевые», – считает Соболев.

Читайте такжеДве большие группы в ПАСЕ объявили, что не поддержат возвращение России в ассамблею

Как сообщал УНИАН, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла две резолюции в поддержку Украины: «Средства правовой защиты в случае нарушения прав человека на украинских территориях, находящихся вне контроля украинской власти», подготовленная докладчиком Марилуизе Бэк и «Политические последствия российской агрессии в Украине» (сначала называлась "Политические последствия кризиса в Украине"), докладчиком которой выступила депутат от Чехии Кристина Зеленкова.

В резолюции «Политические последствия российской агрессии в Украине» ПАСЕ снова осуждает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией и призывает Москву вывести свои войска из Украины.

В документе под названием «Средства правовой защиты в случае нарушения прав человека на украинских территориях, находящихся вне контроля украинской власти», ПАСЕ выражает глубокую обеспокоенность ситуацией в сфере прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе и призывает российские власти гарантировать защиту фундаментальных прав и свобод для всех жителей этих территорий.