Ющенко возложил цветы к Мавзолею

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Анкаре возложил цветы к могиле выдающегося турецкого политика и реформатора, первого Президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, который похоронен в Мавзолее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в церемонии также приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

Глава государства также сделал запись в Книге почетных гостей «Башни национального пакта», расположенной на территории Мавзолея Ататюрка.

Строительство Мавзолея Ататюрка длилось 9 лет и было завершено в ноябре 1953 года - тогда же состоялось перезахоронение первого Президента Турецкой Республики, который умер в 1938 году.

Кроме того, сегодня Президент Украины дал интервью турецкой телекомпании SHOWTV. Основными темами разговора стали украинско-турецкие отношения, официальный визит главы Украинского государства в Турцию.

Комментируя проведенные сегодня переговоры с руководством республики, Президент констатировал, что стороны сейчас близки к установлению безвизового режима между нашими странами. Как первый шаг к этой цели украинская сторона готова отменить визы для определенных категорий турецких граждан, сказал Президент. По его словам, речь идет в частности о молодежи, журналистах, бизнесменах, культурных деятелях.

Также были обсуждены пути минимизации последствий мирового финансового кризиса для украинской экономики и сотрудничество в этом вопросе с миссией Международного валютного фонда, возглавляемой Джейлой ПАЗАРБАЗИОГЛУ. Президент в частности высоко оценил консультации с МВФ, которые успешно завершились договоренностью о предоставлении Украине 16,5 млрд. долларов финансовой помощи.

«Когда мы говорим о сотрудничестве с МВФ, мы высоко ценим работу этого института», - сказал В.ЮЩЕНКО.

*** Show TV - один из самых популярных турецких национальных телеканалов. Основанный в 1992 году, входит в мощный финансово-промышленный холдинг «Чукурова групп».