На переговорах Контактной группы украинская сторона призвала РФ освободить Сущенко

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила на своей странице в Facebook по итогам сегодняшней видеоконференции контактной группы.

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"Отдельно Украина подняла вопрос освобождения заложников. Мы обратились к российской стороне с требованием освободить украинского журналиста Романа Сущенко", - написала Олифер.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну". Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".

Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме.