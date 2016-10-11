Песков озвучил причину отмены визита Путина во Францию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«По визиту в Париж. Президент принял решение отменить этот визит», - сказал Песков.

По его словам, планировались некоторые мероприятия, связанные с открытием Российского культурного Центра и выставки, но это «выпало» из программы.

«С самого начала в контактах со своим французским коллегой президент Путин отмечал, что он будет готов посетить в Париж в то время, когда это будет комфортно для президента Олланда. Потому мы дождемся, когда это комфортное время настанет, и президент (РФ) снова рассмотрит возможность нанесения такого визита», - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, почему открытие Центра «выпало» из программы, он уточнил, что этот вопрос необходимо адресовать французской стороне.

Кроме того, комментируя сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель на 19 октября пригласила лидеров стран «нормандского формата» на ужин, Песков уточнил, что подготовка к такой встречи ведется.

«Как только мы будем готовы, мы сделаем соответствующие сообщение о дате и месте такой встречи», - сказал он.

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Отвечая на вопрос УНИАН, может ли повлиять на перспективы переговоров в «нормандском формате» противоречия РФ с Западом по Сирии, Песков подчеркнул, что переговоры в этом формате не планировались во Франции, и речь шла о двухстороннем визите.

«Безусловно, контактные группы работают нелегко, но в тоже время диалог ведется по соответствующим направлениям. Существуют проблемные области. По мере того, как эта домашняя работа будет подготовлена, созреют условия для проведения «нормандской» встречи, тогда мы сообщим где и когда», - сказал Песков.

Он также сообщил, что встреча по Сирии с европейскими лидерами пока не планируется.

Как сообщал УНИАН, в Кремле подтвердили отмену визита президента РФ Владимира Путина в Париж 19 октября.

Ранее об отмене встречи сообщил Reuters.