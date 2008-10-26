ВО «Свобода» требует отправить за решетку русинских активистов

Всеукраинское объединение «Свобода» требует привлечь к уголовной ответственности организаторов провозглашения «Подкарпатской Руси».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода», комментируя проведение 25 октября в Мукачево «так называемого европейского конгресса подкарпатских русинов, на котором была провозглашена республика Подкарпатская Русь».

«В сепаратистском шабаше приняли участие 109 «делегатов», в том числе и иностранные граждане. Участники приняли «Акт провозглашения воссоздания русинской государственности”, провозгласили создание республики (!) и избрали “государственную исполнительную власть”. Сепаратисты выдвинули ультиматум Закарпатскому областному совету с требованием признать настоящие преступные акты до 1 декабря 2008 года. Мятежники угрожают, что в случае невыполнения их требований сами немедленно воплотят решение «о возобновлении государственности”, - констатирует ВО “Свобода”. И делают вывод, что “настоящий неслыханно наглый акт является очередным звеном систематических провокаций разветвленной сети агентуры и организованных подрывных групп”. По мнению представителей ВО “Свобода”, “не вызывает сомнения и то, что эта сеть управляется непосредственно из Кремля. Цепь подрывных действий тянется от безнаказанной попытки провозглашения так называемого ПИССУАРа, “парада языковых суверенитетов”, эпидемии установления монументов и символов чужих государств, безобразий промосковских группировок в Крыму и тому подобное”. “Параллельно делаются попытки парализовать государственный механизм изнутри: начиная от протягивания бестолковой конституционной реформы и заканчивая мятежом 2 сентября 2008 года в парламенте. Последствия видим уже сегодня: в Украине системный кризис, хаос и безвластие. Конечная цель всех этих действий – окончательный демонтаж Украинского государства”, - отмечается в сообщении.

«Свобода» неоднократно предостерегала руководство государства и правоохранительные органы об угрозе сепаратизма в нашем государстве. “Закарпатье и Крым уже стали болевыми точками, на которые давит Кремль с целью подчинения Украины. Любителей сепаратизма на Закарпатье вдохновляют пример Южной Осетии и автономный статус Крыма, ситуация в котором фактически не контролируется Киевом”, - считают в ВО “Свобода” .

При этом подчеркивают, что “аппетиты кремлевских агентов разжигает бездеятельность, и, даже, откровенное попустительство власти. Прямая ответственность за всплеск сепаратизма на Закарпатье лежит также на тех политических силах, которые 7 марта 2007 года протянули решение о «О признании национальности «русин» на областном уровне. При признании несуществующей национальности и внесения ее в перечень национальностей края проголосовал 71 депутат Закарпатского областного совета из 79 присутствующих на сессии. Абсурдное и противоправное решение поддержали такие фракции: «регионалы», «Батькивщина» (большая часть расколотого БЮТа, которая вошла в коалицию с Регионами), две венгерских партии, соцпартия, часть «народников» и «Наша Украина». Показательно, что депутат облсовета Евгений ЖУПАН из «Нашей Украины», который тогда инициировал «русинский» вопрос на сессии, в этот раз открывал «конгресс» сепаратистов”.

Как предостерегают в ВО “Свобода”, “сегодня закарпатские сепаратисты во главе со священником московского патриархата Д.СИДОРОМ ставят ультиматумы украинской власти. Завтра они, вооруженные российскими паспортами и кремлевскими деньгами, будут осуществлять в Украине “грузинский сценарий”.

Потому Всеукраинское объединение «Свобода» требует: “от Президента Украины и премьер-министра Украины – дать политическую оценку сепаратистским действиям на Закарпатье и в Крыму; от Совета национальной безопасности и обороны – немедленно разработать план чрезвычайных мероприятий по нейтрализации подрывных группировок и пресечения сепаратистских действий; от Службы безопасности Украины – привлечь к уголовной ответственности всех «делегатов» так называемого «европейского конгресса подкарпатских русинов» 25 октября 2008 года по ст.110 УК Украины «Посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

От Министерства иностранных дел Украины ВО “Свобода” требует объявить персонами нон-грата всех иностранных граждан, которые принимали участие в так называемом «европейском конгрессе подкарпатских русинов» 25 октября 2008 года. От Генеральной прокуратуры Украины требует обратиться в суд с иском об отмене решения Закарпатского областного совета от 7 марта 2007 года о признании национальности “русин” на областном уровне. От руководства политических сил, чьи фракции в Закарпатском областном совете поддержали решение «О признании национальности «русин», – признать свою ответственность, немедленно очистить партийные ряды от сепаратистов и отозвать виновных депутатов.

“В случае невыполнения этих требований, призываем украинцев бойкотировать власть предержащих и политические кланы, которые потакают уничтожению государства”, – отмечает ВО “Свобода” и призывает: “Помните, поддерживая обанкротившихся политиков, вы помогаете им разваливать Украину”.