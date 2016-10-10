"Это личное мнение Аграмунта": члены ПАСЕ не хотят возвращения России в ассамблею - Арьев

Об этом заявил Владимир Арьев, который находится в Страсбурге, сообщает Эспрессо.TV.

"Это личное мнение Аграмунта. И то, что я вижу, его не разделяют члены ассамблеи, особенно на фоне доклада следственной группы по МН17 и после варварских бомбардировок в Алеппо, которые признают военным преступлением. А у Аграмунта своя позиция, чтобы провести политику умиротворения - чтобы все были за одним столом. Россия сегодня отличается от Советского Союза только тем, что там не ввели смертную казнь. Поэтому мы говорим, что это невозможно - возвращать Российскую Федерацию в зал, пока она не сделает соответствующие шаги для выполнения резолюции ПАСЕ", - говорит Арьев.

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Как сообщалось, открывая осеннюю сессию ПАСЕ президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Аграмунт заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые покинули ПАСЕ.

"Я убежден, что ситуация, когда одна из стран-членов, Россия не присутствует на Ассамблее, не идет никому на пользу. Ни нашей ассамблеи, ни России, ни другим 46 странам-членам. После того, как я был избран президентом ПАСЕ, я предпринял шаги для возобновления диалога с российским парламентом", - заявил президент ПАСЕ.