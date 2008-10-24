Ющенко ввел в действие решение СНБО о мировом кризисе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 октября 2008 года «О безотлагательных мероприятиях по усилению финансово-бюджетной дисциплины и минимизации негативного влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины». Текст документа от 24 октября 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.

Контроль за выполнением этого Указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как отмечается в решении СНБО, рассмотрев комплекс проблем, связанных с развертыванием мирового финансово-экономического кризиса, неготовностью национальной экономики к противодействию этому кризису, Совет нацбезопасности и обороны Украины отмечает наличие ряда угроз экономической безопасности государства и гражданам.

Мировой кризис в условиях открытости экономики Украины несет угрозы для: функционирование фондового, денежно-кредитного и валютного рынков Украины, ряда базовых отраслей реального сектора экономики, платежного и расчетного балансов Украины.

Рецессия экономик развитых государств, кризис ликвидности в мировой финансовой системе, дефицит капитала и потеря доверия инвесторов к политике правительства Украины тянет за собой отток инвестиций из Украины. Из-за дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты, вызванного оттоком капитала, состоялось снижение курса национальной валюты.

В результате такой ситуации в обществе начали преобладать тенденции к сохранению сбережений в иностранной валюте в наличной форме, массовой скупки гражданами иностранной валюты, досрочного разрывания депозитных договоров.

Рейдерская атака на один из ведущих украинских банков стала толчком к падению доверия населения к банкам, недоверия на межбанковском рынке. СНБО Украины принял к сведению мероприятия, которые в связи с этим проводятся правоохранительными органами.

Совет нацбезопасности и обороны Украины рассмотрел позицию ведущих общенациональных объединений предпринимателей, банкиров, промышленников, профессиональных союзов, рекомендации международных финансовых учреждений, академических и прикладных научных работников и единогласно пришел к такому.

С целью обеспечения конституционных прав граждан, гарантирования экономической безопасности государства, недопущения и минимизации возможных убытков от финансового кризиса, для антикризисной деятельности государственных органов в финансово-кредитной сфере РНБО решила: Кабинету Министров Украины внести изменения к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», предусмотрев создание Стабилизационного фонда и направления к нему поступлений от приватизации объектов государственной собственности, которые будут получены до конца года, и средств, привлеченных от размещения облигаций внутренних государственных ссуд (кроме рефинансирования), и определить основные направления его использования;

предусмотреть во время доработки проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год»: бездефицитность бюджета (текущего потребления); сокращение расходов на содержание органов управления, в том числе расходов на содержание Секретариата Президента Украины, Государственного управления делами, других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, аппарата Верховной Рады Украины, Секретариата Кабинета Министров Украины, по меньшей мере на 20 процентов; сохранение достигнутого реального уровня социальных стандартов; наполнение Стабилизационного фонда за счет поступлений от приватизации объектов государственной собственности и средств, привлеченных от размещения облигаций внутренних государственных ссуд (кроме рефинансирования), в объемах, необходимых для финансирования мероприятий для минимизации влияния кризиса на экономику Украины; увеличение частицы бюджетных расходов инвестиционного направления, в частности, для финансирования инфраструктурных проектов; предоставление государственных гарантий для привлечения предприятиями средств с целью выполнения экспортных контрактов.

Также правительство должно регулярно согласовывать с Нацбанком Украины графики и объемы выпуска денег в экономику; осуществлять расходы за незащищенными статьями бюджета в пределах имеющихся ресурсов без увеличения объемов государственного долга сверх объемов, определенных в Государственном бюджете Украины на 2008 год; провести срочные консультации с международными финансовыми организациями, Европейской Комиссией, правительствами иностранных государств относительно получения финансовой поддержки для реализации инфраструктурных проектов; активизировать работу с Международным валютным фондом для получения стабилизационной ссуды.

Кроме того, Кабмин должен временно внедрить дополнительные ограничения на импорт в соответствии со статьей 12 ГАТТ 1994 относительно мероприятий по регуляции платежного баланса; обеспечить на протяжении месяца возвращение из Государственного бюджета Украины плательщикам налога на добавленную стоимость заявленных к возмещению сумм налога, которые подтверждены проверками и наличием возвращенной в 60-дневной срок валютной выручки за экспорт товаров и услуг, внедрения упрощенного механизма возмещения налога на добавленную стоимость экспортерам при условии поступления валютной выручки.

Правительство, согласно решению СНБО, должно принять меры относительно безотлагательной отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения; обеспечить в месячный срок принятие решения о приведении цен на природный газ для всех категорий потребителей к экономически обоснованному уровню, который должен включать инвестиционную составляющую для наращивания собственной добычи газа.

Вместе с Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями КМУ должен обеспечить в месячный срок: свободную продажу земельных участков на аукционах для реализации инвестиционных проектов; приведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги к экономически обоснованному уровню, который должен включать инвестиционную составляющую для обеспечения повышения качества предоставления таких услуг; утвердить вместе с Фондом государственного имущества Украины в трехдневный срок перечень объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2009 году, и обеспечивать поступление средств от приватизации в полном объеме в Стабилизационный фонд.