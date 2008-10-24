Российские правозащитники: абсурдно обвинять СССР в Голодоморе

Московское бюро по правам человека называет необъективным решение Европарламента по Голодомору 1932-1933 годов в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом говориться в заявлении бюро.

«Решение Европарламента от 23 октября нам представляется компромиссным и не слишком объективным. Слово "геноцид" в документе не встречается и справедливо говорится "о преступлении против человечества", но, вместе с тем, только украинский народ непосредственно назван жертвой сталинских преступлений начала 30-х гг. Тем самым в счет страданий украинского народа предаются забвению миллионы жертв других национальностей. Это недопустимо, безнравственно и несовместимо с правом и исторической правдой», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что «по оценкам российских ученых, голод 1932-1933 гг. охватил основные зерновые районы СССР: Украину, Северный Кавказ, Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, всего от голода погибли 7-8 млн. человек, из них 3-3,5 млн. в Украине, 2 млн. - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 млн. - в РСФСР. От голода пострадали самые разные народы, охваченные бедствием».

«Голодомор прошелся безжалостным катком по огромной территории Советского Союза, по многим населяющим его народам», - подчеркивают российские правозащитники.

В Московском бюро по правам человека отмечают, что вопрос о Голодоморе оказался чрезвычайно политизированным, и его обсуждение в Украине зачастую направлено не столько на осознание человечеством очередного преступления сталинского режима, сколько протекает в русле антироссийских настроений нынешних украинских властей и националистических организаций.

Правозащитники утверждают, что соответствующие исторические заключения не лишены и антисемитской окраски, когда стали публиковаться списки тогдашних руководителей Украины с преимущественно еврейскими фамилиями, якобы или реально причастных к Голодомору, в то время как значительное число руководителей-неевреев умалчивается. «Вместо определения истинного виновника, а именно кровавой сталинской клики, которая была вполне интернациональной и включала русских, евреев, украинцев, грузин, латышей и представителей других народов, вся вина за трагедию возводится на «москалей» и «жидов»», - подчеркивается в заявлении.

В Московском бюро по правам человека также отмечают, что при квалификации Голодомора как «геноцида» украинского народа неизбежно следует абсурдный вывод, что в трагедии Украины повинен Советский Союз (частью которого была сама Украина).

«Зато такой вывод может иметь вполне печальные последствия на практике: от России, как официальной правопреемницы Советского Союза, можно потребовать миллионных репараций за причиненный ущерб. Да и Россию в очередной раз можно представить в глазах мирового сообщества как виновницу трагедии, происшедшей больше семидесяти лет назад. Этого, видимо, и добивались украинские власти», - уверены в Московском бюро по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Европарламент признал Голодомор 1932-1933 г.г. преступлением против человечества и выразил соболезнование украинскому народу.

В резолюции депутаты также призвали страны бывшего СССР открыть архивы на эту тематику для исследования организации Голодомора в Украине.